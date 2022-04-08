يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز على الشارقة اليوم.

الهلال لا يخسر مع دياز

ويملك الهلال مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز مسيرة مميزة ضد الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا، حيث واجه العين والوحدة 5 مرات، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، ونجح في تسجيل 6 أهداف، واهتزت شباكه مرتين.

وظهر الزعيم بمستوى استثنائي مع رامون دياز، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية في جميع البطولات، قبل انطلاق مرحلة المجموعات الآسيوية، ما يحفزه لمواصلة التألق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على رأس المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من الشارقة الإماراتي، الريان القطري واستقلول الطاجيكي.

ويبدأ الأزرق مشواره، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الشارقة الإماراتي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.