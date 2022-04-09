يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد الريان يوم الاثنين المقبل ، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.

الهلال يستهدف فوزاً جديداً ضد الريان:

وجاءت مواجهات الهلال السابقة ضد الريان جميعها في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا، حيث تقابل الفريقان في ست مناسبات، كان الزعيم صاحب الكلمة العليا بها.

وحقق الهلال الفوز على حساب الريان القطري في أربع مواجهات سابقة، وتعادل في مباراة، وخطف الفريق القطري الفوز في مناسبة أخرى.

وفاز الهلال ضد الريان مرتين على أرضه، وهزم الفريق القطري في مناسبتين في ملعبه، بينما حقق الريان انتصاره الوحيد ضد الزعيم على ملعبه الخاص.

وسجل الهلال 13 هدفاً، بواقع 7 على ملعبه، فيما أحرز الريان القطري ثمانية أهداف منها خمسة على أرضه.

الهلال يبحث عن لقبه الـ 5 آسيويًا:

ويبحث نادي الهلال عن التتويج الخامس له بـ لقب دوري أبطال آسيا، كـ أكثر الأندية تتويجا به، حيث حققه العام الماضي، ويدخل المنافسة بصفته حامل اللقب.

ويأمل الهلال في تعزيز أفضليته على نادي الريان القطري، في المواجهة القادمة، ضمن منافسات دور المجموعات الآسيوي.