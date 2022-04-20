يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في الجولتين المتقبلتين من دوري أبطال آسيا 2022، لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى.

الزعيم في دوري أبطال آسيا

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه بالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.

الهلال يقترب من كسر رقم الاتحاد

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مباراتي الشارقة الإماراتي والريان القطري، من أجل الوصول إلى أعلى معدل نقطي حققه في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال آسيا بـ18 نقطة.

وسيكسر الزعيم الرقم السابق كأعلى فريق سعودي تحقيقًا للنقاط في بطولة دوري أبطال آسيا، والمسجل باسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حينما جمع 16 نقطة خلال مشاركته في نسخة 2012.