يطمح الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، في مواصلة التألق في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الزعيم في دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه، غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الترتيب بدون رصيد.

الهلال يسعى لتكرار تأهله عام 2011:

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز على استقلال دوشنبه، من أجل التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا كمتصدر مجموعته، وذلك في حالة تعادل الريان والشارقة غدًا.

وسبق أن تأهل الزعيم إلى منافسات دور الـ16 من الجولة الرابعة مرة واحدة فقط، إلا أنه كان يحتل المركز الثاني خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2011، ولكنه يأمل في الصعود كمتصدر.