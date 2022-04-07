يطمح الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة مسيرته المميزة، والتألق خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الزعيم في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

وتحتضن 4 مدن سعودية “الرياض، جدة، بريدة والدمام” مباريات 5 مجموعات في دوري الأبطال، خلال الفترة من 7 وحتى 27 من شهر إبريل، بمشاركة 4 أندية سعودية، وهي؛ الزعيم، الشباب، الفيصلي والتعاون.

الهلال يتألق مع دياز في جميع البطولات

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز مع رامون دياز، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية بجميع البطولات منذ التعاقد معه، محققًا بذلك رقم غير مسبوق في مسيرته التدريبية.

ويدخل الزعيم مباراة الشارقة مدعومًا بالجماهير، ما يحفزه على التألق وتقديم الأفضل، بجانب الدفعة المعنوية الكبيرة بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الشباب.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الظهور بشكل مميز خلال مرحلة المجموعات، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، أملًا في التتويج باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.