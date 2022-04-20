يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا منذ قدوم الأرجنتيني رامون دياز، ليكون منافسًا قويًا في جميع البطولات.

الهلال مع دياز

وخاض الهلال 12 مباراة في جميع البطولات مع دياز، ولم يتعثر في أي مواجهة، حيث حقق 12 فوزًا متتاليًا، بينهم 6 انتصارات أمام الفرق السعودية الكبرى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على النصر والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، كما تغلب على الاتحاد والأهلي في الدوري.

وقاد دياز، الهلال لخطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد 4 جولات فقط، حيث حقق العلامة الكاملة بـ12 نقطة، ونجح في تسجيل 9 أهداف، واستقبل هدفًا واحدًا.

الزعيم يواجه الشارقة

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وينفرد الهلال بصدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.