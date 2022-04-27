سيدخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي ميلان الإيطالي بفترة الانتقالات الصيفية، وذلك للتعاقد مع الإيطالي أندريا بيلوتي لاعب تورينو الإيطالي.

تراجع مستوى ماريجا يُحوّل الهلال لـ بيلوتي

ويرغب الزعيم في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين من أجل مواصلة تحقيق الأرقام والنتائج الإيجابية في المسابقات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، مع ضم مهاجم جيد لتعويض تراجع مستوى اللاعب المالي موسى ماريجا.

كذلك يريد ميلان ضم بيلوتي، على الرغم من اتفاقه مع البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه.

أرقام أندريا بيلوتي

وقدم أندريا بيلوتي مستوى مميزًا مع تورينو منذ الانضمام إلى صفوفه عام 2015، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 247 مباراة، ونجح في تسجيل 110 أهداف وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك بيلوتي في 42 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث هز الشباك 12 مرة وصنع 7 أهداف، وقاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.