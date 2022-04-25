يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بشكل مميز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يصل إلى الهدف 11:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 11 هدفًا خلال أول 5 جولات من بطولة دوري أبطال آسيا، ليُعادل عدد أهدافه في 3 نسخ سابقة، وهي؛ 2006، 2014 و2021.

ويطمح الزعيم في مواصلة سجله المميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، ما يحفز اللاعبين لتحقيق الفوز على الريان، فيما يأمل الفريق القطري في تحقيق نتيجة إيجابية أملًا في التأهل.

الزعيم في مواجهة الريان القطري:

ويلعب الهلال ضد الريان القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن فريق الريان القطري.