يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الظهور بشكل مميز ضد الشارقة الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الزعيم يلاقي الشارقة

ويتواجد الفريق الأزرق في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من الريان القطري، استقلول الطاجيكي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

نتائج الهلال أمام الفرق الإماراتية

ويُعاني الهلال ضد الفرق الإماراتية في المباريات الافتتاحية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث خسر 3 مرات وتعادل مثلهم، واكتفى بفوز وحيد، ويطمح لتحسين سجله وتجاوز عقبة الشارقة خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جمهوره.

وتعود أول مواجهة للهلال ضد العين ضمن منافسات افتتاح مرحلة المجموعات نسخة 2003، وخسر الزعيم بهدف نظيف، وتعادل سلبيًا أمام الشارقة في 2004، وفاز العين على الأزرق مرتين في 2006 و2013 بنتيجة 2/0 و3/1.

وتعادل الهلال مرتين أمام شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2018 بنتيجة 2/2 و0/0، وجاء فوز الزعيم الوحيد في نسخة 2019، حينما تغلب على العين في ملعب هزاع بن زايد، بهدف نظيف سجله محمد الشلهوب.