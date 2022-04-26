يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يتجنب الخسارة بعد التأخر بهدفين:

وتعادل الزعيم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في الجولة الماضية، لتكون المرة الأولى التي يتجنب فيها الهلال الهزيمة بعد تأخره بفارق هدفين خلال أحداث الشوط الأول منذ عام 2011.

ونجح الأزرق في تحويل تأخره أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويطمح الزعيم في مواصلة تألقه في النسخة الحالية، وتجنب الخسارة.

الزعيم في مواجهة الريان القطري:

ويلعب الهلال ضد الريان القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم عد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن فريق الريان القطري.