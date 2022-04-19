انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدات ضد السد القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الفريق الأردني بنتيجة 3/ 1.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الوحدات ضد السد التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بشكل حذر من الفريقين، ولعب شلباية عرضية مميزة للفريق الأردني، وصلت إلى الغاني أنس مررها إلى أحمد سمير، ولكنه سدد الكرة ضعيفة.

وسدد خالد عصام كرة ارتطمت بالمدافعين، لتصل إلى أنس، سددها أمام المرمى لتتحول إلى ركنية، وأطلق العوضات كرة قوية تصدى لها الحارس سعد الشيب، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تألق الوحدات ضد السد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأردني ضغطه، وسدد أحمد سمير كرة قوية لتتحول إلى ركنية، نفذها العوضات، لتصل إلى محمد الدميري ليهز شباك السد القطري بالهدف الأول عند الدقيقة 47.

ونجح تاباتا في تسجيل هدف التعادل سريعًا عند الدقيقة 53، قبل أن ينجح خالد عصام في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 59، وكاد السد القطري أن يتعادل عن طريق عبدالكريم حسن، ولكن ارتطمت رأسيته بالقائم.

ونجح الكاميروني بيانج في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الوحدات ضد السد بفوز الفريق الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع السد وناساف كارشي الأوزبكي، فيما واصل الفيصلي الحفاظ على صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط.