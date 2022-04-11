انسحب فريق شنغهاي بورت الصيني من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة SSCعبر “تويتر” أن انسحاب الفريق الصيني جاء بسبب القيود الصحية القاسية المفروضة من سلطات مدينة شنغهاي الصينية على من يعيش فيها بسبب مواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أنه لن يدخل فريق بديل لـ نادي شنغهاي بورت بعد انسحابه وسوف تتكون مجموعته العاشرة من 3 فرق في دور المجموعات وهم ” فيسيل كوبي الياباني، كيتشي من هونج كونج، شيانجراي يونايتد التايلاندي” ضمن منافسات دور المجموعات لأندية شرق القارة الآسيوية.

نتائج مباريات أمس بـ دوري أبطال آسيا

وكانت مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال الآسيوي، بدأت أمس الأحد، بتعادل شباب الأهلي دبي الإماراتي مع فريق فولاد الإيراني بهدف لكل فريق.

وفاز الدحيل القطري بالأمس على نادي سباهان أصفهان الإيراني بهدف دون رد، بينما فاز الغرافة القطري على فريق أهال من تركمنستان بهدفين دون رد، وفاز باختاكور الأوزبكي على نادي التعاون بهدف دون رد.