استعاد نادي الاتحاد بريقه مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح في تكليل مجهوده بحصد اللقب.

نادي الاتحاد مع كوزمين في الدوري:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 22 مباراة مع كوزمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق 17 انتصارًا، و3 تعادلات، وخسر مرتين.

وبدأ كوزمين مشواره مع الاتحاد من الجولة الرابعة، ونجح في اكتساح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بنتيجة 6/ 1، فيما تجاوز الحزم بثلاثية دون رد في آخر مبارياته بالدوري قبل فترة التوقف الحالية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كوزمين في مصالحة الجماهير، والفوز في المباريات المتبقية، من أجل حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومصالحتهم بعد الخسارة في كأس الملك.