ضمن حملة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وزعت الرئاسة العامة اليوم قرابة (3000) هدية على المعتمرين وعلى العاملين في المسجد الحرام، يأتي ذلك ضمن مبادرة (هديتك بين يديك) أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) والتي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقي وافضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وجاءت مبادرة (هديتك بين يديك) وهي توزيع كمامات ومعقمات وسجادات داخل المسجد الحرام للمعتمرين.

وذكر رئيس اللجنة، الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، بأن المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو خدمة المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام.

وأكد الأستاذ جنادي حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا- حفظهم الله- لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وقال مدخلي: إن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة (2024) ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن، وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.