ضبطت الجهات الأمنية ضمن حملة مكافحة التسول عددًا من الأشخاص المتسولين في محافظة جدة.
مستمرون في مكافحة التسول..#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/ClwTunWMil
— الأمن العام (@security_gov) April 14, 2022
التسول بطريقة مباشرة
وتم ضبط مواطن يمارس التسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات، كما تم ضبط امرأتين من الجنسية اليمنية تمارسان التسول باستعطاف قائدي المركبات أمام أحد المحلات التجارية.
استغلال الأطفال المعاقين
كذلك تم ضبط امرأتين من الجنسية الصومالية تمارسان التسول بطريقة مباشرة، وتم أيضًا ضبط امرأة من الجنسية اليمنية استغلت ابنتها المصابة بالإعاقة وتتسول بطريقة مباشرة، وأخرى استغلت ابنها المصاب بالإعاقة في عملية التوسل.
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