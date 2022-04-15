ضبطت الجهات الأمنية ضمن حملة مكافحة التسول عددًا من الأشخاص المتسولين في محافظة جدة.

التسول بطريقة مباشرة

وتم ضبط مواطن يمارس التسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات، كما تم ضبط امرأتين من الجنسية اليمنية تمارسان التسول باستعطاف قائدي المركبات أمام أحد المحلات التجارية.

استغلال الأطفال المعاقين

كذلك تم ضبط امرأتين من الجنسية الصومالية تمارسان التسول بطريقة مباشرة، وتم أيضًا ضبط امرأة من الجنسية اليمنية استغلت ابنتها المصابة بالإعاقة وتتسول بطريقة مباشرة، وأخرى استغلت ابنها المصاب بالإعاقة في عملية التوسل.