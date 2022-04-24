اقتحم نجم فريق الشباب، هتان باهبري قائمة مسجلي الهاتريك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تألقه في مواجهة مومباي سيتي الهندي.

هتان باهبري يهز شباك مومباي بثلاثية

وساهم هتان باهبري في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على مومباي سيتي بسداسية دون رد، ضمن منافسات الجول الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022، ليقود الليوث إلى الدور ثمن النهائي.

وأصبح هتان باهبري أول لاعب في الشباب يسجل هاتريك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، كما أنه اللاعب رقم 11 في صفوف الفرق السعودية الذي ينجح في تسجيل ثلاثية بالبطولة القارية.

هاتريك الفرق السعودية في دوري الأبطال

ويُعد لاعب الهلال، الكاميروني باتريك سوفو صاحب أول هاتريك للفرق السعودية في دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي، بعدما أحرز ثلاثية في شباك استقلال الإيراني نسخة 2003.

وسجل مهاجم الاتحاد، مرزوق العتيبي أول هاتريك للاعب سعودي في البطولة عام 2004 خلال مباراة سباهان أصفهان الإيراني، وأحرز ثنائي العميد، محمد نور ونايف هزازي هاتريك ضد ناغويا غرامبوس وأم صلال في نسخة 2009.

ونجح النجم الغاني، برنس تاغو في تسجيل هاتريك للاتفاق في شباك شباب الأهلي في 2009، وأحرز نجح الهلال الكوري يو بيونغ سو، 4 أهداف أمام بني ياس في 2012، وهز مهاجم الزعيم، ناصر الشمراني شباك السد بثلاثية في 2014.

وتمكن النجم السوري عمر خربين من تسجيل هاتريك للهلال أمام بيرسبوليس الإيراني في نسخة 2017، كما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو ثلاثية للأزرق في شباك العين الإماراتي.

وأحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز ثلاثية جديدة لفريق الهلال في دوري أبطال آسيا أمام الأهلي في 2019، قبل أن يعود هتان باهبري ويحرز هاتريك آخر للأندية السعودية في البطولة.