أعرب هتان باهبري عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري أبطال آسيا، مشيدًا في الوقت ذاته بزميليه الأرجنتيني إيفر بانيغا ونواف العابد.

هتان باهبري – لاعب الشباب:

• لو لم نحترم الأندية التي قابلناها لم نظهر بهذا المستوى المميز.

• وتغيير المدربين في وسط الدوري قد يكون إيجابي و #الهلال خير مثال.

• وجود 8 لاعبين أجانب في الدوري إيجابي و سلبي في نفس الوقت

• بانيغا أداة قويه في #الشباب، وهدفنا الحصول على كأس آسيا pic.twitter.com/oZ87n0crFw — برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 25, 2022

باهبري يعلق على تألق الشباب في آسيا:

وقال هتان باهبري خلال تصريحاته عبر برنامجي شوت عبر قناة SSC السعودية، وأكشن مع وليد: “الحمد لله على النتيجة والمستوى للفريق الشبابي في البطولة الآسيوية، وأول هاتريك في مسيرتي الكروية، فريقنا قوي جدًّا ومحترم”.

وتابع باهبري: “الإدارة الشبابية ساهمت في ذلك بقيادة خالد البلطان الذي استقدم عناصر محلية وأجنبية مميزة، وطبيعي أن نفرض سيطرتنا بالطول والعرض على مجموعتنا بالبطولة الآسيوية”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “مجموعتنا لم تكن سهلة ولكن الدوري السعودي قوي للغاية، ولو لم نحترم الأندية التي قابلناها لما ظهرنا بهذا المستوى المميز”.

تغيير المدربين قد يكون إيجابيًّا:

وأضاف: “تغيير المدربين في وسط الدوري قد يكون إيجابيًّا، والهلال خير مثال بتعاقده مع رامون دياز الذي تغير معه الفريق من جميع النواحي، وهذا ما يحدث حاليًّا مع الفريق الشبابي رفقة سوموديكا“.

وأردف: “وجود 8 لاعبين أجانب في الدوري السعودي إيجابي وسلبي في نفس الوقت، والسلبي أن هناك مواهب كثيرة لن تجد لها مكانًا في الدوري فسوف تضطر للانتقال لأندية بالدرجة الأولى أو الثانية، والإيجابي يكمن في تحفيز اللاعب السعودي لتقديم كل ما لديه والتواجد في التشكيلة الأساسية”.

هتان باهبري – لاعب #الشباب : لقاء مومباي لم يكن سهلا .. خالد البلطان حفزني لتسجيل الأهداف لكسب الثقة في الدوري .. نواف العابد نجم نتعلم منه .. طموحي المشاركة في كأس العالم . اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/cPW741hXi8 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 25, 2022

مواجهة مومباي ليست سهلة:

واستكمل باهبري قائلًا: “لقاء مومباي سيتي الهندي لم يكن سهلًا، وكان يجب على كل لاعب يعطي كل ما لديه، وخالد البلطان رئيس الشباب حفزني لتسجيل الأهداف لكسب الثقة في الدوري، وأتمنى أن يكون الهاتريك دافعًا لي”.

وواصل: “نسعى لحصد العلامة الكاملة أمام الجزيرة الإماراتي لأنه فريق ليس سهلًا، وطموحي المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 وهو ما يشغل تفكيري حاليًّا”.

إشادة بمستوى بانيغا والعابد:

وتحدث عن نواف العابد، قائلًا: “العابد نجم نتعلم منه وأمتع الجماهير في دوري أبطال آسيا، وبإذن الله يواصل بنفس المستوى، ومتى كان نواف مشاركًا أكثر في المباريات سيعود لقمة مستواه ولإمتاع الجمهور كما كان في السابق”.

واختتم باهبري تصريحاته قائلًا: “بانيغا أداة قوية في الشباب، وهو نجم وأسطورة يجب أن نستفيد من تواجده معنا، وطموحنا وهدفنا الحصول على دوري أبطال آسيا هذا الموسم وليس المشاركة فقط، وهذا لن يكون صعبًا إذا عملنا كيد واحدة، والمباريات الحالية لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية ستجهزنا للمباريات الخمس المتبقية بالدوري”.