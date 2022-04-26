أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، عن تجديد عقد المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو نجم الفريق الكتالوني، حتى عام 2026، ليكون أولى تحركات البرسا في الانتقالات.

أراوخو في البرسا حتى عام 2026:

وكتب الموقع الرسمي لبرشلونة، بشأن تجديد عقد المدافع: “توصل نادي برشلونة واللاعب رونالد أراوخو إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2026، بشرط جزائي مقدر بمليار يورو.

أراوخو مستقبل برشلونة:

وبرز أراوخو في بلاده، حيث وقع معه نادي نهر بوسطن، بعد عام واحد من اللعب في مونتيفيديو واكتساب الخبرة في دوري الدرجة الأولى في أوروغواي.

ووقع اللاعب عقدًا مدته خمس سنوات مع برشلونة في 29 أغسطس 2018، وفي موسم 2020_2021، حيث أصبح المدافع جزءًا من الفريق الكتالوني الأول الذي فاز بأول مباراة له في كأس الملك.