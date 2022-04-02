في نسخته الجديدة، تبث قناة SBC برنامج “إعمار الأرض” للموسم الثاني، ضمن برامج الدورة الرمضانية 2022، حيث يسلط البرنامج الضوء علي جوانب الخير الممتد من داخل المملكة العربية السعودية، لكافة بقاع الأرض من أجل جودة حياة الإنسان الذي كرمه الله دون النظر لعرق أو دين أو طائفة.

بصمة خير ونماء

ويرسخ برنامج “إعمار الأرض”، الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة، كونها وضعت بصمة خير ونماء في كافة أنحاء العالم، حيث يتجول البرنامج في دول العالم المختلفة، مستعرضاً ما قدمته المملكة من أعمال جليلة لشعوب تلك الدول.

تفاصيل الأعمال الخيرية

ويحكي برنامج “إعمار الأرض”، تفاصيل تلك الأعمال الخيرية والإنسانية التي قدمتها المملكة لعدد من شعوب العالم، مسلطاً الضوء على مراحل إنشاء تلك المشاريع الخيرية وأهدافها والفئات التي استفادت منها، وانعكاسها على حياتهم.

وفي هذا الإطار أوضح منتج البرنامج، الأستاذ محمد الزهراني، أنه كان لزاماً مواجهة نكران بعض الجهات لأعمال الخير خارج السعودية التي قدمتها المملكة، وتذكيرهم بفداحة إنكارهم لهم وجحودهم لما قدمته الحكومة السعودية للعديد من دول العالم من مشاريع ومساعدات إنسانية في مختلف المجالات.

ما قدمته المملكة لشعوب العديد من الدول

ووفق الزهراني، فإن برنامج “إعمار الأرض”، يكشف ما قدمته المملكة لشعوب العديد من دول العالم، من مشاريع خير ونماء في مختلف المجالات الصحية التعليمية والطرق والإسكان والمساعدات الفردية، مشيراً إلى أن الهدف من البرنامج يحقق واجباً دينياً ووطنياً بالتعريف بما تقدمه المملكة لمختلف بلدان العالم.

وأضاف الزهراني”البرنامج سيعرف الأجيال القادمة بإنسانية السعودية ودور حكامنا رحم الله من رحل وحفظ الله مولاي الوالد الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين، حيث لم يتوقف هذا الخير برغم كل المتغيرات حول العالم”.

هذا، وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، حشدت أكبر عدد من البرامج والأعمال التلفزيونية والإذاعية، للدورة الرمضانية 2022، راعت فيها قيمة المحتوى المرئي والمسموع، ما يضفي للمحتوى بهاءً وقدراً من رضا المتابعين، بما يناسب الشعيرة الرمضانية وأدبيات المجتمع المعهودة.