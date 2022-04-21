شدد الهولندي جون بروم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، على ضرورة الفوز ضد الدحيل القطري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مدرب التعاون يتحدث عن حظوظ فريقه:

وقال مدرب التعاون، خلال المؤتمر الصحافي، قبل مواجهة فريقه مع نادي الدحيل القطري: “حظوظنا في التأهل لـ دور الـ 16 مازالت قائمة حتى الآن، ونتطلع لـ الفوز على نادي الدحيل”.

وتحدث جون بروم، عن مواجهة الدحيل وحظوظ فريقه في المباراة، قائلًا: “النادي القطري يمتلك امكانيات كبيرة جدا، ولديه لاعبين على مستوى عالي، ولذلك نفكر كيف سنسعى لـ إيقاف خطورتهم، والخروج من المواجهة منتصرين”.

وعن جاهزية اللاعبين، أضاف الهولندي: “قدمنا مباراة جيدة ضد نادي سباهان الإيراني، في الجولة الرابعة، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة، بـ استثناء لوينداما الذي يغيب بداعى الإيقاف”.

ميدران يطالب بالدعم الجماهيري:

وفي نفس السياق، طلب ألفارو ميدران نجم الفريق الكروي لنادي التعاون، الدعم الجماهيري، ضد الدحيل القطري من أجل تحقيق الانتصار، والتمسك بحظوظ الفريق في التأهل.

وعن المباراة غدًا، أشار ميدران: :ستكون مواجهة قوية جدًا ضد الدحيل، ولكننا نسعى للفوز واقتناص الصدارة من جديد، والجميع لديه نفس الهدف من المباراة”.

واختتم اللاعب حديثه، قائلًا: “الجميع جاهز لمواجهة الدحيل القطري، ونتمسك بعاملا الأرض والجمهور، الذي يصب في صالحنا، ونتمنى مساندة المشجعين ودعمهم غدًا”.