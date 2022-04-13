انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز المرينغي بنتيجة 3/ 2، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ريال مدريد يُعاني ضد تشيلسي

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، ونفذ كريم بنزيمة ركلة حرة مرت أعلى مرمى البلوز عند الدقيقة 11، قبل أن يهز ماسون مونت شباك المرينغي عند الدقيقة 15.

وأطلق مونت تسديدة قوية، ولكن تيبو كورتوا أمسكها عند الدقيقة 18، وسدد بنزيمة كرة قوية اصطدمت باللاعب تياغو سيلفا، لتتحول إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 23، ومرت تسديدة كوفاسيتش أعلى مرمى المرينغي عند الدقيقة 28.

واعتمد الفريقان على التسديدات، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بتقدم البلوز بهدف دون رد.

تشيلسي يسجل ثنائي وهدف قاتل لرودريجو:

ومع بداية أحداث الثاني، نجح رودريجو عند الدقيقة 51 برأسية مميزة بعد ركنية نفذها مونت، قبل أن يحرز ماركوس ألونسو الهدف الثالث عند الدقيقة 64، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وارتطمت رأسية بنزيمة بالعارضة عند الدقيقة 65.

وعزز تيمو فيرنر تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 75، وتألق كورتوا وأنقذ فريقه من رأسية هافيرتز عند الدقيقة 78، قبل أن ينجح البديل رودريجو جويس في هز شباك البلوز عند الدقيقة 80 بعد تمريرة من لوكا مودريتش.

بنزيمة يحرز هدف التأهل:

واستمرت المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 96، بعد عرضية من فينيسوس، ليواصل الفريقان المحاولات، وسط تألق من المدافعين، لتنتهي مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي بفوز المرينغي بنتيجة 5/ 3 بمجموع المباراتين.