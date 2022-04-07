واصل الفرنسي كريم بنزيمة تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وقاده لتحقيق فوز مهم على تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد يتجاوز تشيلسي بثلاثية

ولعب ريال مدريد ضد تشيلسي بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز المرينغي بنتيجة 3/1، سجلها بنزيمة.

كريم بنزيمة يتألق

وتُعد هذه الثلاثة هي الثانية التي ينجح كريم بنزيمة في تسجيلها خلال منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أحرز هاتريك في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي.

وعادل بنزيمة إنجاز نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هاتريك مرتين في دوري أبطال أوروبا عام 2017، أمام بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد.

ورفع كريم بنزيمة عدد أهدافه هذا الموسم إلى 42 هدفًا، 37 بقميص فريق ريال مدريد و5 أهداف مع منتخب فرنسا، وهو رقم تاريخي لم يسبق أن وصل له من قبل خلال مسيرته، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.