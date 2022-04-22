أعرب مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، عن تمنياته باستمرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

بوكيتينو يعلق على مستقبل مبابي

وقال ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: “يجب تقبل مثل هذه المواقف، لأنها تحدث في جميع الأندية، لذا يجب التأقلم معها”.

وتابع: “كمدرب للفريق، سأكون أنانيًا، بالطبع أريد الاحتفاظ بمبابي، واصطحابه معي في الإجازة وإلى المنزل، نتمنى جميعًا أن يجدد تعاقده، هذا واضح، لكن هذه القرارات تخص النادي واللاعب”.

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلًا: “لكن علينا أولًا حسم التتويج بلقب الدوري، وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، حسم الحالات الفردية لمبابي ولاعبين آخرين سيكون بعد انتهاء الموسم”.

ريال مدريد يسعى لضم المهاجم الفرنسي

ويلعب صاحب الـ23 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فيما تحاول إدارة باريس سان جيرمان تقديم عرض ضخم من أجل إقناعه بالتجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).