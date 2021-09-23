أشاد مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، بإمكانيات نجم فريقه، المغربي الدولي أشرف حكيمي بعد تألقه اللافت ضد ميتز.

باريس سان جيرمان يتجاوز ميتز

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد ميتز، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجحت كتيبة بوكيتينو في تحقيق الفوز بالوقت القاتل وسط تألق لافت من أشرف حكيمي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بعد تحقيقه لـ7 انتصارات متتالية، فيما يتذيل ميتز الترتيب برصيد 3 نقاط.

بوكيتينو يؤكد سعادته بمستوى أشرف حكيمي

وقال بوكيتينو: “أنا سعيد جدًا من أجل أشرف حكيمي، إنه لاعب مميز، وإضافة قوية دفاعيا وهجوميا بخلاف أهدافه.. يمكن أن أروي لكم حكاية مع حكيمي، في نهاية التدريب بالأمس، تحدثت معه، وسألته كيف حالك، قال لي: أنا بخير وماذا عنك؟”.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “فوجئت بسؤاله عني. لقد قال لي: أيها المدرب أنت تسأل الجميع عن أحوالهم، لكن لا أحد يسأل عن حالك.. أعتبر الهدفين مكافأة للاعب أشرف حكيمي على روحه الطيبة، وجهده بشكل عام مع الفريق”.

وعن الفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة الثانية على التوالي، قال: “نعم الفريق لم يستسلم، وكافح حتى جاءت المكافأة في النهاية أمام فريق سريع وقوي بدنيا، ومتميز للغاية في المرتدات والتحول من الدفاع للهجوم”.