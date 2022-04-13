احتفي نجم النصر السابق والفتح الحالي، البرازيلي بيتروس بذكريات تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيتروس يحتفي بالتتويج بلقب الدوري

ونشر بيتروس صورة له وهو يرفع كأس البطولة، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “3 سنوات على لقب أكبر بطولة في تاريخ المملكة العربية السعودية.. أول دوري، ذكريات جميلة”.

وكان بيتروس قد لعب في صفوف النصر خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2021، وتوج معه بلقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرتين في عامي 2019 و2020، قبل أن ينضم إلى الفتح في الميركاتو الشتوي الماضي.

وخاض بيتروس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 103 مباريات في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، وصنع 9 أهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.