تعول جماهير الفيصلي كثيرًا على الثنائي جوليو تافاريس ومارتن بويل في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للتألق ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

الفيصلي في المجموعة الخامسة

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم كلًّا من؛ السد القطري والوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي.

ويبدأ عنابي سدير مشواره في دوري أبطال آسيا 2022، مساء اليوم الجمعة، بمواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

تافاريس وبويل يتألقان

ويُعد تافاريس من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حيث قاده لحصد لقب كأس الملك بتسجيله هاتريك في النهائي، ليتوج بالبطولة للمرة الأولى، والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ونجح مهاجم الرأس الأخضر، جوليو تافاريس في تسجيل 8 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هذا الموسم، وأحرز 15 هدفًا الموسم الماضي.

وتعاقد نادي الفيصلي مع الأسترالي مارتن بويل في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده، وخاض 8 مباريات مع عنابي سدير، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات وقدم تمريرة حاسمة.