أعلن تطبيق واتساب للمحادثات الفورية، اليوم الخميس، أنه سيتيح للمستخدمين ميزة جديدة رائعة طال انتظارها، لاسيما أنها موجودة بالفعل على تطبيقات أخرى مثل إنستقرام وماسنجر.

وبحسب موقع The Verge التكنولوجي فإن التطبيق سيمكن المستخدمين من استخدام ردود الفعل على رسائل تطبيق الدردشة، مما يتيح لك التعبير عن مشاعرك تجاه الرسائل دون الحاجة إلى إرسال رمز تعبيري فردي كرسالة.

وقال المتحدث باسم شركة ميتا، جوشوا بريكمان، إن الميزة الجديدة ستكون متاحة في جميع الدردشات سواء كانت لأجهزة الآندرويد أو الآيفون قريبًا، وفي البداية، سيكون عدد الرموز التعبيرية محدودًا، حيث يُتاح لك التفاعل باستخدام ستة رموز تعبيرية فقط.

ومن جهة أخرى، فقد اختار تطبيق واتساب أهم 6 رموز، ولكن بعد فترة سيدعم جميع الرموز التعبيرية.

وعلى الرغم من أن تلك الخاصية السابقة ستتوفر قريبًا في تطبيق المراسلة الأشهر الذي يستخدمه أكثر من مليارا مستخدم نشط حول العالم، إلا أنها موجودة بالفعل في تطبيقات أخرى لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا) مثل إنستقرام وماسنجر، كما أنها موجودة على تطبيق المراسلة الروسي تيليجرام أيضًا.

مميزات حديثة أخرى في واتساب

وبالإضافة إلى الميزة السابقة، يعتزم واتساب إضافة ميزة أخرى وهي مشاركة ملفات بحجم أكبر بكثير، مع تحديد الحد الأقصى لحجم الملف عند 2 غيغابايت بعد أن كان 100 ميغابايت.

وهناك ميزة ثالثة وهو أنه سيتيح لمدير المجموعة حذف رسالة أي عضو، والميزة الرابعة التي سيتم طرحها قريبًا هو زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم إجراء مكالمة صوتية في وقت واحد من ثمانية إلى 32 شخصًا.