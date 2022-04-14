حذرت أخصائية التغذية وجدان القطب من وجود نوعين من البكتيريا على ألواح تقطيع الطعام تسببان النزلة المعوية الحادة.

فيديو | د. وجدان القطب لـ #نشرة_النهار:

نوعان من البكتيريا الموجودة على ألواح التقطيع تتسبب بنزلات معوية حادة.. ويجب تغيير الألواح باستمرار pic.twitter.com/0U6zbyyXmk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2022

وقالت القطب خلال استضافتها في قناة الإخبارية إن النوع الأول هو بكتريا السالمونيلا أما النوع الآخر فهو بكتيريا إي كولاي.

ونصحت ربات البيوت إلى تغيير الألواح باستمرار خاصة مع وجود خدوش في اللوح من تأثير السكاكين مع تخصيص كل لوح لنوع من الطعام، كأن يتم استعمال لوح للحوم وآخر للخضراوات وثالث للفواكه وهكذا.

ما هي الإي كولاي والسالمونيلا ؟

يذكر أن الإي كولاي هي نوع من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الغرام المتواجدة بكثرة في أمعاء الإنسان بشكل طبيعي دون أن تسبب أي عوارض أو مشاكل صحية، إلا أنه إذا تحولت هذه الأنواع إلى سلالات تحمل جينات تمكنها من اختراق الخلايا أو تدميرها أو إفراز السموم.

أما عدوى السالمونيلا (داء السلمونيلات) فهو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي. عادةً ما تعيش بكتيريا السالمونيلا في الأمعاء الحيوانية والبشرية. يصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث.

أسباب النزلة المعوية

النزلة المعوية هي عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية تصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة، وتؤثر سلبًا على حركتها، وتتسبب في تهيج الجهاز الهضمي.

وهناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالعدوى المسببة للنزلات المعوية ومن أبرزها تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة بالعدوى أو ملامسة الأيدي للأسطح الملوثة والمشاركة في الأدوات الشخصية للشخص المصاب وتناول الخضراوات والفواكه دون الاهتمام بغسلها جيداً بالمياه.