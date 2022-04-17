علق الإعلامي تركي العجمة على بيان نادي النصر الذي أُصدر ردًا على بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوضح من خلاله أنه تقدم بـ شكوى ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد.

#تركي_العجمة: ما يحدث الآن مسيء جدا للكرة السعودية.. وبيان #النصر "خطير جدا" أما إذا كانت الاتهامات غير صحيحة فيجب أن يقف النصر عند حده@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/pK3CBNEjN5

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 17, 2022

تعليق العجمة

وقال العجمة في برنامجه” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” من المؤسف رؤية ما يحدث بين 2 من كبار الأندية في السعودية، وإن كان اتهامات أصفر العاصمة غير صحيحة وليسوا متأكدين منها يجب أن يتم إيقاف النادي عند حده”.

وأضاف العجمة: ” لازلنا ننتظر رد نادي الاتحاد على هذه الاتهامات، والمخطئ يجب أن يعاقب، لا تقولوا يصبحون ” حبايب” والموضوع يُنسى، هذا لا يجب أن يحدث”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانًا رفض من خلاله التعليق على القضايا المتواجدة حاليًا بالساحة الرياضية، مضيفًا أن أي قضية بها لاعب غير سعودي تحول إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بيان النصر

ورد النصر قائلاً : “قدمت إدارة النصر الأدلة المادية مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة، وهذه الشكوى مختلفة عن الشكوى المقدمة ضد اللاعب المغربي لدى الفيفا، بينما تركز الشكوى المقامة أمام اتحاد القدم السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان العقد”.

وأضاف النادي: “المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا نصت على عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات التعاقدية، وبالعودة إلى تلميحات اتحاد القدم السعودي ندعو ياسر المسحل إلى عدم تفويض هذه الاختصاصات لأطراف خارجية قد تستغرق القضايا لديها وقتًا طويلًا، كما تطالب إدارة النصر بسرعة البت في هذه القضايا المرتبطة بانتهاكات واضحة تؤثر على شرف المنافسة وعدالتها وقواعدها”.