كشفت تسريبات سرية جديدة أن عملاء الخدمة السرية كانوا غاضبين من مسؤولي البيت الأبيض، وعلى رأسهم جو بايدن، بسبب تصرفات الكلبين التابعين له واللذين تسببا في إصابات لأحد زملائهما، ووفقًا لروايتهم الحديثة فقد حاولت العائلة الأولى التكتم على الحادث في البداية.

وحاول العملاء إقناع الرئيس جو بايدن بدفع ثمن الأضرار التي لحقت بهم مثل المعطف الذي تمزق ولكنه رفض، وقد تسبب ذلك الحادث في توتر بين العملاء والعائلة الأولى لمدة ثمانية أيام متتالية، هاجمهم فيها الكلاب عدة مرات.

وتكشف الوثائق السرية الصادرة عن البيت الأبيض، أن الهجمات الخاصة بالكلبين وقعت في توقيت مختلف عما تم الإبلاغ به للجمهور، وتتضمن سلسلة من الرسائل النصية الواردة من عميل في الخدمة صورًا لمنطقة اللدغة قائلًا إن الإصابة لا يمكن وصفها بأي مصطلح آخر غير كلمة شديدة.

وذلك في الوقت الذي قالت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، جون باساكي، في 8 مارس 2021، إن الكلب كان متفاجئًا من وجود شخص غير مألوف وكان رد فعله سلبيًا بطريقة أدت إلى إصابة طفيفة للعميل.

هجمات استمرت 8 أيام

واستمرت الهجمات المتتالية على الأفراد لمدة 8 أيام، حتى أن بعضهم هوجم أكثر من مرة وفي أماكن مختلفة، وذلك حتى قرر بايدن ترحيل الكلاب بعيدًا.

وكان الرئيس جو بايدن نفسه تعرض لإحدى الحوادث بسبب كله، ففي حين أنه لم يتم عضه، إلا أنه تعرض لكسر في قدمه في نوفمبر 2020 أي بعد أسابيع من توليه مفاتيح البيت الأبيض، أثناء اللعب بالخارج مع كلبه.