تترقب الجماهير مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، وسط منافسة قوية لخطف بطاقة التأهل.

برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت

وتُقام مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب “دوتش بانك بارك”.

ويفقد الفريق الكتالوني في مباراة آينتراخت فرانكفورت اليوم، الأمريكي سيرجينو دست للإصابة، وسيعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على الأوروغوياني رونالد أراوخو بدلًا منه، كما يغيب داني ألفيس لعدم قيده بالقائمة الأوروبية.

وكان تشافي هيرنانديز قد اعتمد على أراوخو كظهير أيمن ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وظهر بشكل مميز في الكلاسيكو الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني برباعية دون رد.

تشكيل البارشا المتوقع في مباراة اليوم

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، عن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم، وجاء كالتالي؛ تير شتيجن، جوردي ألبا، إريك جارسيا، بيكيه، رونالد أراوخو، بوسكيتس، بيدري، جافي، فيران توريس، أداما تراوري، وبيير إيميريك أوباميانج.