أعلن الهولندي جون بروم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن تشكيلة فريقه لمواجهة سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الملك عبد الله ببريدة”، معقل سكري القصيم.

التشكيل الرئيسي لـ الذئاب:

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي: “معتـز البقعاوي، يزيـد البكر، كريستيان لوينداما، نـواف الصبحي، سعد بالعبيد، طـارق عبداللـه، الفـارو ميـدران، حسـن العمـري، فيصـل المطيري، فهـد الرشيـدي، وزي لـويس”

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: “محمد الضليفع – معتز هوساوا – باسل المهوس – خالد المنتشري- ريان الجهني – عبدالملك العييري – نواف الرشودي – سميحان النابت، وراكان الطليحي”.

ترتيب التعاون في المجموعة:

ويحتل التعاون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعد الهزيمة أمام باختاكور بهدف نظيف، حيث يمتلك الذئاب في جعبتهم ثلاث نقاط، مقابل الفوز على الدحيل في الجولة الأولى.