تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد مومباي سيتي الهندي اليوم، أملًا في تألق الليوث وحسم التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2022.

الشباب ضد مومباي سيتي

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا بالثلاثي البرازيلي إياغو سانتوس، باولينيو وكارلوس جونيور، مع إراحة قائد الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إيفر بانيغا.

ويتوقع أن يكون تشكيل الشباب ضد مومباي سيتي كالتالي فواز القرني، عبدالله الشامخ، أحمد شراحيلي، إياغو سانتوس، فواز الصقور، حسين القحطاني، باولينيو، هتان باهبري، تركي العمار، نواف العابد وكارلوس جونيور.