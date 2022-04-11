اختتم الفيصلي، بقيادة المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس، استعداداته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري.

الفيصلي ضد السد:

ويلعب الفيصلي ضد السد على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل عنابي سدير المركز الأول في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022 برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع جميع الفرق، الوحدات، ناساف والسد.

التشكيل المتوقع لعنابي سدير:

وأنهى عنابي سدير تحضيراته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، بحصة تدريبية اشتملت على تمارين بدنية باستخدام الكرة، ثم ركز مارينوس على الجوانب الفنية، وطبق الاستراتيجية التي سيعتمدها في المواجهة الآسيوية.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المباراة بتشكيل مكون من؛ مصطفى ملائكة، حسين قاسم، وليد الأحمد، أحمد عسيري، صالح القميزي، هشام فايق، إسماعيل سيلفا، عبدالرحمن الدوسري، خالد كعبي، مارتن بويل وجوليو تافاريس.