تترقب الجماهير مباراة الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وسط منافسة قوية على تحقيق الثلاث نقاط.

الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي:

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد عنابي سدير بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف الأوزبكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

التشكيل المتوقع لعنابي سدير

واختتم الفريق بقيادة المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيدس استعداداته لمواجهة ناساف الأوزبكي، حيث تركزت الحصة التدريبية الأخيرة على جوانب فنية خفيفة، وتدريب على الكرات الثانية.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراته ضد ناساف الأوزبكي بتشكيل مكون من؛ مصطفى ملائكة، حسين قاسم، وليد الأحمد، ياسين برناوي، صالح القميزي، هشام فايق، إسماعيل سيلفا، عبدالرحمن الدوسري، خالد كعبي، مارتن بويل وجوليو تفاريس.