يستعد نادي الهلال مساء الغد، لمواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مجددًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه

وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، متعب المفرج، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، كويلار كنو، سلمان الفرج، ميشيل ديلجادو، إيغالو، ماثيوس بيريرا”.

الزعيم يحقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات

وكان الزعيم فاز في أول 3 جولات على أندية الشارقة الإماراتي والريان القطري واستقلال دوشنبه ليُصبح رصيده 9 نقاط.

وأعلن نادي الهلال أمس الأحد عن مشاركة محمد العويس في تدريبات الزعيم، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، المقرر لها يوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان الزعيم قد أعلن قبل أيام من مواجهة الريان القطري في الجولة الثانية، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عن إصابة حارس مرماه محمد العويس بـ “فيروس كورونا.