يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال غدًا ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه

وتنطلق المبارة غدًا بين الفريقين في الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، متعب المفرج، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، كويلار كنو، سلمان الفرج، ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا”.

نتيجة الزعيم أول مباراتين

وكان الزعيم فاز في أول جولتين على ناديي الشارقة الإماراتي والريان القطري بينما خسر استقلال دوشنبه أمام الريان والشارقة في أول جولتين.

وشدد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على أهمية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة ضد استقلال دوشنبه، مؤكدًا أن الفوز يُقرب الزعيم من التأهل.

وتحدث رامون دياز قائلًا: “سعيد بتحقيق فوزين في الجولتين الماضيتين، ومباراة الغد جدًا مهمة والفوز بها يضمن لنا بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور التالي، وسنستمر بالمداورة وإراحة بعض اللاعبين”.

وعن الرغبة في رد الاعتبار بعد الهزيمة من استقلال، قال رامون دياز: “كرة القدم تمحنا أحياناً فرصة للانتقام، لكن ظروف المباراتين مختلفة ونحن ننظر المباراة كثلاث نقاط ونحاول الفوز بها وحسم التأهل بشكل مبكر لإراحة بعض اللاعبين”.