حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على حساب فريق تشلسي الإنجليزي بثلاثية لهدف في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

بنزيما يزور شباك تشلسي خلال 3 دقائق:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي سريع من قبل ريال مدريد أسفر عن هدفين خلال الدقيقتين الـ21 والـ24 من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

ونجح النادي اللندني في تقليص الفارق عبر اللاعب الألماني كاي هافرتز لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل بنزيما تألقه ليسجل الهاتريك وثالث أهداف ريال مدريد بعد خطأ قاتل من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

موعد مباراة العودة:

وانتهت المباراة بفوز الريال بثلاثية لهدف، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقبل المباراة،جاء تشكيل تشلسي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل مكونًا من: “ميندي في حراسة المرمى، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، جايمس، كانتي، جورجينيو، أزبيليكويتا، ماسون ماونت، كاي هافرتز، بوليسيتش”.

أما تشكيل الريال فجاء مكونًا من: كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيمة، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينسيوس جونيور، فيرلاند ميندي”.

وكان البلوز خسر من فريق برينتفورد برباعية لهدف في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة الريال.

المدرب كارلو أنشيلوتي غاب الأربعاء عن الإدارة الفنية للفريق الإسباني في رحلة لندن بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد الذي غيبه عن لقاء سيلتا فيجو في الدوري قبل 4 أيام.