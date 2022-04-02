أحرج فريق برينتفورد، منافسه نادي تشيلسي اليوم في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، حيث خسر البلوز برباعية مقابل هدف.

ملخص مباراة تشيلسي ضد برينتفورد:

وبدأ برينتفورد المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث حاول إحراز الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من الحارس السنغالي إدواردو ميندي حارس البلوز لكنها مرت بسلام على مرماه.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان فريق تشيلسي تقدم بالنتيجة عبر اللاعب الألماني أنطونيو روديجر بالدقيقة الـ49 مع بداية الشوط الثاني.

ونجح فريق برينتفورد في إحراز هدف التعادل سريعًا عبر اللاعب فيتالي جانيلت بالدقيقة الخمسين، ثم بعدها بـ 4 دقائق أضاف اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني لفريق برينتفورد.

وواصل برينتفود ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب فيتالي جانيلت بالدقيقة الستين.

وزارد برينتفورد أوجاع فريق البلوز، ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب يوان ويسا بالدقيقة السابعة والثمانين.

وتجمد رصيد البلوز عند 59 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد برينتفورد 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

موعد مباراتي الغد:

يذكر أن غدًا الأحد سيشهد إقامة مباراتين في الجولة الـ31 حيث سيلعب ويست هام يونايتد مع نادي إيفرتون في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وسيتقابل توتنهام هوتسبير مع نيوكاسل يونايتد في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.