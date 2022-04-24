أثار المصري حسام حسن، مهاجم فريق الأهلي المصري، الجدل، بعد نهاية مباراة الرجاء ضد الأهلي فجر السبت بالتعادل 1/ 1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي لنصف نهائي البطولة.

ويعاني حسام حسن من عدم المشاركة بانتظام مع الأهلي المصري منذ الانضمام له قادمًا من نادي سموحة المصري.

ماذا فعل حسام حسن؟

وقام اللاعب بتغيير صورته الشخصية عبر حسابه الرسمي في “الإنستجرام” ليضع صورته بقميص سموحة بدلًا من الأهلي، ويتسبب في إثارة غضب جمهور الأهلي.

وسبق للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن أشرك اللاعب في مباراة فاركو بـ الدوري المصري في دقائق قليلة، مما تسبب في إحباط اللاعب وحرص جمهور الأهلي المصري على دعمه.

ملخص مباراة الرجاء ضد الأهلي:

وفي سياق آخر، كانت مباراة الرجاء ضد الأهلي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في جولة الإياب حيث سجل لـ الرجاء اللاعب فابريس نجوما من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة، ثم تعادل اللاعب محمد عبدالمنعم في الدقيقة الرابعة والأربعين من ضربة رأسية.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين أُقيم يوم السبت الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة وانتهى بفوز الأهلي على الرجاء بهدفين لهدف، حيث سجل للمارد الأحمر كل من عمرو السولية وحسين الشحات، بينما سجل لـ الرجاء في القاهرة اللاعب محمد زريدة.