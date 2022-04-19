أصدرت إمارة منطقة القصيم، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بشأن حـادث اشتعال (وميض لحظي) وقع في أحد المطاعم بمحافظة بريدة.

وأوضحت الإمارة أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني ببريدة أُبلغ في تمام الساعة الـ10:59 صباحاً، عن حـادث اشتعال وميضي في محل بشارع الأمام البخاري، حيث جرى تحريك الفرق اللازمة للموقع على الفور.

تفاصيل الحادث

وأضافت أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحـادث عبارة عن اشتعال وميضي يحتمل في محل تجاري تقدر مساحته 150م2، نتج عنه تضرر عدد 14 محلاً مجاوراً وعدد 3 سيارات وعمارة سكنية، وكذلك تضرر 3 منازل بأضرار بسيطة عبارة عن تصدعات بالجبس وتهشم زجاج النوافذ.

وأكدت أنه تم تأمين الموقع وتنفيذ الجانب الوقائي من قبل الدفاع المدني، دون حدوث خسائر بشرية، وجارٍ استكمال الإجراءات.