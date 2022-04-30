كشف الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عن تطور جديد بقضية الشكوى المقدمة من أصفر العاصمة ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي حمدالله مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

لجنة الاحتراف تتسلم جواب نادي الاتحاد:

وقال الصرامي: “تسلمت لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجواب الكتابي من نادي الاتحاد ردًّا على شكوى التسجيلات الصوتية المرفوعة من النصر”.

وفي وقت سابق، وحول القضية، قال المستشار القانوني فهد بارباع في حديثه لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا يحق لأي شخص نشر أي تسجيل صوتي إلا بأمر قانوني ويكون من النائب العام، هذا بالإضافة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من نشر هذا التسجيل وساهم في تداوله، ويحق للاعب المغربي وحامد البلوي رفع قضية للنشر بدون إذن قانوني حتى وإن كان التسجيل صحيحًا”.

وأضاف بارباع: “نشر أي تسجيل صوتي بدون إذن قانوني عقوبته كبيرة، ويحق لـ وزارة الرياضة التدخل ورفع قضية أيضًا لأن الموضوع يخص رياضيين”.