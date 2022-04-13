انتهت مباراة الزمالك ضد فاركو التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل بدون أهداف.

الزمالك ضد فاركو:

وبدأت مباراة الزمالك ضد فاركو بشكل سريع، حيث سيطر الفريق الأبيض على وسط الملعب، فيما اعتمد الفريق الضيف على الكرات الطولية، وأهدر شكري فرصة خطيرة بجانب القائم.

ولعب حمزة المثلوثي عرضية مميزة، أبعدها لاعب فاركو، وسدد لاعب الزمالك، سيد عبدالله كرة قوية، أبعدها الحارس محمد صبحي، ومرت رأسية محمود علاء بجانب القائم.

واستمرت المحاولات، وسط معاناة من لاعبي الفريق الأبيض في بناء الهجمات، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد فاركو بالتعادل السلبي.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريق الأبيض لفض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الزمالك ضد فاركو، وأضاع أحمد شريف فرصة التسجيل بتسديدة قوية على مرمى محمد أبو جبل.

وأضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من الفرص عن طريق محمود علاء وسيف الدين الجزيري، وسط تألق الدفاع وحارس المرمى محمد صبحي، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، فيما وصل رصيد فاركو إلى 18 نقطة في المركز الثامن.