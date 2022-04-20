انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي.

الفيصلي ضد ناساف:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي المقامة على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط تألق من الدفاع، لتفشل محاولات الفريقين في هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول.

وبلغت نسبة استحواذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى 42.9%، ولم يطلق لاعبيه أي تسديدة خلال أحداث الشوط الأول، فيما وصل استحوذ ناساف إلى 57.1، وسدد لاعبيه 4 تسديدات بينهم واحدة على المرمى.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الفيصلي بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف الأوزبكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.