حددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص الدوري خلال شهر رمضان المبارك، في جميع مناطق المملكة.

محطات الفحص الدوري

وقالت الإدارة، في بيان لها، إن محطات الرياض 1و2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة 1 و2، وأبها، وجازان، ومحطات حائل، وتبوك، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج، ستعمل من السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ9 مساء وحتى الـ3 صباحاً.

محطات الفحص الدوري

وأشارت إلى أن محطات الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، ستعمل من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ8:30 مساء وحتى الـ3 صباحاً، بينما محطات الرس، والمجمعة، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، والخفجي، بالإضافة إلى محطات عرعر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، ستعمل من الساعة الـ10 صباحاً وحتى 4:30 مساء.