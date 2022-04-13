علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه تعليقًا مثيرًا للجدل، بعد اعتراف دائرة التحكيم بارتكاب أخطاء تحكيمية في مباراة النصر والاتحاد بـ الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت في فبراير الماضي.

بماذا اعترفت دائرة التحكيم؟

وكانت دائرة التحكيم كشفت أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أكدت أن ركلة الجزاء التي حصل عليها نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله ضد النصر غير صحيحة.

وأشارت إلى أن نجم الاتحاد، فهد المولد كان يستحق الحصول على البطاقة الحمراء عقب احتكاكه مع حارس النصر، وليد عبدالله، كما أن نجم العالمي، تاليسكا لم يكن يستحق الطرد.

تعليق جستنيه:

وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “‏لسنا ضد اعترافات دائرة التحكيم بأخطاء حدثت تضرر منها النصر، إنما انتقادنا لدائرة التحكيم التباين في اهتمامها بالأخطاء التي حدثت للنصر دون سواه من أندية تضررت من قرارات تحكيمية كان طرفها النصر، حيث مارست هذه الدائرة نفس ما قام به الفنانان علاء ولي الدين وأحمد حلمي في مشهد (خليك ميت)”.