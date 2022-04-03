تسبب إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، في حيرة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا قبل مواجهة الفيحاء المقبلة.

المولد يتسبب في تغيير خطة الاتحاد:

ويُعد فهد المولد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع كوزمين لتجهيز مدالله العليان خلال التدريبات الأخيرة، من أجل الدفع به في مركز الظهير الأيمن.

وكان فهد المولد قد تعرض للإيقاف بشكل مفاجئ، بعد ظهور عينة إيجابية في فحص المنشطات بعد إحدى المباريات، ليتم إيقافه بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات معه، حيث سيكون هناك جلسة استماع له يوم الأربعاء.

الاتحاد ضد الفيحاء:

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الفيحاء، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، والتأهل إلى نهائي كأس الملك، فيما يسعى الفيحاء للإطاحة بالعميد وتحقيق مفاجأة بالصعود للمباراة النهائية.