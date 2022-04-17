أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبًا من التعاقد بشدة مع الهولندي إيريك تين هاجم المدير الفني لأياكس الهولندي، من أجل تولي تدريبه في الموسم المقبل.

متى يرحل رانجنيك عن تدريب مان يونايتد ؟

وسيرحل المدرب الألماني رالف رانجنيك عن قيادة الفريق الكروي الأول في الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم الحالي، حيث سيتولى منصبه كمدير رياضي للفريق ملعب أولد ترافورد.

ويبدو أن عددًا من لاعبي مانشستر يونايتد أبدوا عدم ثقتهم في قدرة المدرب الهولندي على قيادة الفريق، بعكس الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع تعيين تين هاج مدربًا للفريق الإنجليزي لمدة 4 سنوات.

رقم قياسي لـ كريستيانو رونالدو:

وبوقت سابق، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد في أن يصل لـ الهاتريك رقم 60 له في مسيرته، بعد أن سجل ثلاثية في شباك نادي نوريتش سيتي أمس السبت في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 60 له في مسيرته بواقع الهاتريك الخمسين له في مسيرته مع الأندية و 10 هاتريك مع منتخب البرتغال.

بات رونالدو ثالث أكبر هداف بعمر 34 عامًا أو أكثر، في كافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، بواقع 15 هدفًا، خلف كريم بنزيما (25) وأنطوني موديست (15) هدفًا.