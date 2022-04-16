نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد في أن يصل لـ الهاتريك رقم 60 له في مسيرته، بعد أن سجل ثلاثية في شباك نادي نوريتش سيتي اليوم في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

رونالدو يصل للهاتريك الخمسين له مع الأندية:

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 60 له في مسيرته بواقع الهاتريك الخمسين له في مسيرته مع الأندية و 10 هاتريك مع منتخب البرتغال.

بات رونالدو ثالث أكبر هداف بعمر 34 عامًا أو أكثر، في كافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، بواقع 15 هدفًا، خلف كريم بنزيما (25) وأنطوني موديست (15) هدفًا.

كذلك كسر النجم البرتغالي نحسه بتسجيله أول هدف من ركلة حرة منذ سبتمبر 2020.

وأيضًا صعد الهداف البرتغالي للمركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة على مدار تاريخ البريميرليج، بواقع 12 هدفًا.

مانشستر يونايتد يصل للمركز الخامس:

ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة رقم 54 في الترتيب الخامس بلائحة الدوري الإنجليزي، ليتخطى آرسنال الذي سقط أمام ساوثهامبتون، ولكن بالتساوي معه في عدد النقاط.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل ثلاثيته في شباك نوريتش سيتي في الدقائق السابعة والـ32 والـ77.

وسيواجه مان يونايتد فريق ليفربول، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل، حيث تقام المباراة في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.