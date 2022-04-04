قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، إن تفشي إنفلونزا الطيور يهدد برفع أسعار الدواجن والبيض، في الأشهر المقبلة مع استمرار تزايد الوفيات الناجمة عن المرض.

ارتفاع هائل في أسعار البيض

وكانت أسعار البيض قد ارتفعت بالفعل ارتفاعاً هائلاً حيث أدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى وفيات كبيرة في الدجاج في الولايات المتحدة، حيث ارتفع سعر البيض بأكثر من 52% في أقل من شهرين.

ونقلاً عن شركة أبحاث السوق Urner Barry، فإن أسعار البيض وصلت إلى أعلى سعر منذ بداية الوباء منذ 8 فبراير، عندما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية ظهور أول حالة من إنفلونزا الطيور في ولاية إنديانا.

وقال الخبير الاقتصادي، برايان إيرنست، إن عدد الدجاج في الولايات المتحدة يتراجع منذ سنوات، حيث انخفض من 340 مليونًا في أبريل 2019 إلى نحو 322 مليونًا في فبراير 2022.

خسائر إنفلونزا الطيور

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، نفق أكثر من 17 مليون طائر، ولا زال المرض يتفشى بين الدجاج، حيث إن ما يقرب من 3% من إجمالي 11 مليون دجاجة في الولايات المتحدة فقط، ماتوا نتيجة لهذا المرض، وقد عانى مليوني ديك رومي آخر من نفس المصير.

وفي الشهرين الماضيين، تم الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من ماريلاند إلى ساوث داكوتا، كما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية وجود المرض في خمس ولايات أمريكية جديدة يوم الأربعاء وحده.

وفي المملكة المتحدة، تم وضع الملايين من الدجاج تحت حظر إنفلونزا الطيور، وأمضت نحو 35 مليون دجاجة بريطانية الأشهر الأربعة الماضية في الحجر بعد ارتفاع غير مسبوق في أعداد الحالات التي أدت إلى أكبر انتشار على الإطلاق لفيروس H5N1، المعروف أيضًا باسم إنفلونزا الطيور، على أراضي المملكة المتحدة.